Veteriner hekim Emre Meşe: "Evcil hayvanlarda korona virüs belirtisi ülkemizde görülmemiştir" Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde veteriner hekim olan Emre Meşe, evcil hayvanlarda korona virüs belirtisinin Türkiye'de görülmediğini söyledi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde veteriner hekim olan Emre Meşe, evcil hayvanlarda korona virüs belirtisinin Türkiye'de görülmediğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önleme noktasında tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunan veteriner Hekim Emre Meşe, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre insan sağlığı hastalıklarının yüzde 75'inin hayvandan insana geçen zoonoz hastalıklar olduğunu söyledi. Zoonoz hastalıklarda veteriner hekimlerin etkin olarak rol aldığını aktaran Meşe, "Dünya Sağlık Örgütü korona virüsü salgın olarak ilan etti. Evcil hayvanlarda korona virüs belirtisi ülkemizde görülmemiştir. Hastalığın kökeni Çin Wuhan kentinde yaban hayvan pazarından köken aldığı ileri sürülmektedir. Bu hastalıktan korunma ve kontrol oldukça önemlidir. Her birey kendi karantinasını oluşturmalıdır. Sık sık ellerimizi en az 20 saniye sabunla yıkamalıyız. Ellerimizi göz ve ağız çevresine sürmemeliyiz. Sosyal mesafeyi korumalıyız. Gerekmedikçe evimizde kalmalıyız. Almanya ve Fransa'da veteriner hekimler göreve çağrılmıştır. Gerek duyulduğu takdirde biz de göreve hazırız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA