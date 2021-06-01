Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Projesine Tübitak'tan Destek
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Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Projesine Tübitak'tan Destek

Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Projesine Tübitak'tan Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Projesine TÜBİTAK'tan Destek Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Naif Onur Ceylan ve Bünyamin Yıldırım'ın projesi, TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programınca kabul edilerek; desteklenmeye uygun görüldü.

Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Projesine TÜBİTAK'tan Destek Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Naif Onur Ceylan ve Bünyamin Yıldırım'ın projesi, TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programınca kabul edilerek; desteklenmeye uygun görüldü.

Proje danışmanlığı Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkut Turan tarafından yürütülecek "Osteoloji Eğitiminde Demonte Olabilen Köpek İskelet Modelinin Kullanımı" adlı projede, anatomi eğitiminin temelini teşkil eden osteoloji konusu daha anlaşılır kılınarak, öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemeyi amaçlayan bir çalışma planlandı.

Naif Onur Ceylan ve Bünyamin Yıldırım, projede kapsamında hazırlanacak demonte olabilen iskeletlerin kullanımıyla kemiklerin iskelet üzerindeki yerleşimleri, komşulukları ve duruş pozisyonlarının daha iyi kavranabileceğini belirttiler.

Kaynak: Habermetre

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