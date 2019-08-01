Veteriner ekipleri yaralı kediyi kurtardı

Veteriner ekipleri yaralı kediyi kurtardı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

1.08.2019 17:44
Veteriner ekipleri yaralı kediyi kurtardı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan kedi tedavi altına alındı.

Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nden aldıkları yaralı kediyi merkeze götürdüler. Sağ ayağında travmaya bağlı kas yırtılması bulunan kediye Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu tarafından cerrahi müdahale yapılarak klinikte müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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