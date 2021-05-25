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Veteranlardan büyük başarı

Veteranlardan büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'da yapılan ve 28 takımın katıldığı Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Çaycuma Veteran Spor Kulübü "En centilmen takım" kupasını kazandı.

Antalya'da yapılan ve 28 takımın katıldığı Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Çaycuma Veteran Spor Kulübü "En centilmen takım" kupasını kazandı.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından 17-24 Mayıs tarihleri arasında, Antalya'da düzenlenen Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nde Zonguldak'ı temsil eden Çaycuma Vateran Spor Kulübü "Fair Play" kupası kazandı. Attığı gollerle göz doldurarak yıldızlaşan ve aynı zamanda Çaycumaspor Altyapı Sorumlusu olarak görev yapan takım oyuncusu Suat Kerçin, Türkiye Veteran Futbol Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. 28 takımın katıldığı Türkiye şampiyonasında çeyrek finale kadar yükselen Çaycuma Veteran Spor Kulübü, elde ettiği "En centilmen takım" kupası ile Antalya'dan döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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