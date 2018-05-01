Veteranlardan Başkan Başsoy'a Ziyaret

Türkiye Master Liginde Doğu Karadeniz Bölgesinde şampiyon olarak Türkiye finallerine kalan Erzincan Veteranlar Futbol takımı, turnuva sonrası Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette sporun tüm branşlarına destek verdiklerini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Şehrimizin adını ulusal platformda duyuran kalan Erzincan Veteranlar Futbol takımına tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim. Erzincan Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde her zaman yanınızdayız." dedi. - ERZİNCAN