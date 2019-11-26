Haberler » Spor » Veteranlar Öğretmenler Günü İçin Raket Salladı - Spor

Veteranlar Öğretmenler Günü İçin Raket Salladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

26.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:38
Veteranlar Öğretmenler Günü İçin Raket Salladı

Gençlik ve İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Kasım Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.


İL Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 31 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda birinci Umut Yılmaz ikinci Ahmet Çulha ve üçüncü Taşkın Çetin oldu.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.