Veteranlar Konukoğlu anısına sahaya çıkıyor

Gaziantep'te Veteranlar Turnuvası düzenlenecek.

Merkezi Ankara'da bulunan Tüm Spor Adamları Derneği (TÜMSAD), merhum Onursal Başkan Saip Konukoğlu adına Veteranlar Turnuvası düzenliyor.

Kura çekimi yapılan turnuvaya katılan 10 takım, tek devreli lig usulüyle mücadele edecek.

Turnuvanın 25 Haziran'da başlayacağını ifade eden Derneğin Genel Başkanı Vakıf Demir, kent sporuna büyük hizmetlerde bulunan Saip Konukoğlu anısına gerçekleştirilecek turnuvayı geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Demir, tüm takımlara başarılar dileyerek, "Derneğimizin onursal başkanı merhum Saip Konukoğlu'nu vefatının 6'ncı yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Saip Bey, kent sporuna hizmet etmiş ve sporda her zaman fair-playi, dostluğu ve kardeşliği ön olanda tutan bir isimdi. Bu nedenle organizasyonun ismine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Gaziantep Veteranlar Turnuvası'nın tertip komitesi, Vakıf Demir, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Futbol İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, TÜMSAD Genel Merkez As Başkanı Enver Bal, Abdülkadir Arslan, Necmi Karaoğlu ve Mehmet Budak'tan oluştu.

Turnuvaya katılan takımlar, geçmişte kent sporuna hizmet etmiş merhum sporcu ve spor adamlarının isimlerini aldı.

Saip Konukoğlu

Gaziantep'te 1937 yılında doğan Mehmet Saip Konukoğlu, merhum Zekeriya Konukoğlu ve merhume Firdevs Konukoğlu'nun oğlu, SANKO Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu ve Mahmut Konukoğlu'nun kardeşiydi.

İş hayatına kilimcilikle başlayan Saip Konukoğlu, farklı sektörlerde faaliyetlerinin yanı sıra TÜMSAD Onursal Başkanı idi.

Saip Konukoğlu, farklı tarihlerde Gaziantepspor Kulübü başkanlığı, TÜRSAB BYK başkanlığı ve Gaziantep Futbol İl Hakem Kurulu başkanlığı yaptı.

Kaynak: AA