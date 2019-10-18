Veteranlar Basketbol müsabakası sona erdi

Bilecik'te düzenlenen Veteranlar Basketbol müsabakası sona erdi.

18.10.2019 12:36
Veteranlar Basketbol müsabakası sona erdi

Bilecik'te düzenlenen Veteranlar Basketbol müsabakası sona erdi.


Veteranlar Basketbol müsabakası Bilecik Gençlik ve Sppor İl Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı organizasyonla gerçekleştirildi. Şölen havasında geçen organizasyonda sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Müsabaka sonunda sporculara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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