Veteran atlet Çaycuma'yı İnebolu'da temsil etti
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Veteran atlet Çaycuma'yı İnebolu'da temsil etti

Veteran atlet Çaycuma'yı İnebolu'da temsil etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Veteran atlet Erhan Akçelik, İnebolu'da yapılan Şerife Bacı Yol Koşusu'nda Çaycuma'yı başarıyla temsil etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Veteran atlet Erhan Akçelik, İnebolu'da yapılan Şerife Bacı Yol Koşusu'nda Çaycuma'yı başarıyla temsil etti.

Kastamonu'nun Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası sahibi tek ilçesi olan İnebolu'da Şerife Bacı Yol Koşusu adıyla düzenlenen yarışmaya katılan Veteran Atlet Erhan Akçelik, Çaycuma'yı başarıyla temsil etti. Adını Kurtuluş Savaşı kahramanı Şerife Bacı'dan alan koşunun 10 kilometre koşusunda yarışan Akçelik 266 atlet arasından 77'nci oldu. 6 Haziran Pazar günü, ikincisi yapılan koşunun güzergahın bir bölümünü İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan "İstiklal Yolu" oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Veteran Atlet Akçelik, "İstiklal Savaşı kahramanımız Şerife Bacı adına düzenlenen son derece anlamlı bir koşuya katıldım. Kazanmaktan çok içinde yer almanın daha önemli olduğu koşuda, ilçemizi başarıyla temsil ettim. Çok güzel bir atmosferde geçen yarışmada 266 atlet arasında 77'nci oldum. Kişisel olarak son derece mutluyum" dedi.

Aynı koşulardan Çaycuma'da yapılması gerektiğini de söyleyen Akçelik, "Ülkenin dört bir yanında bu tür anlamlı etkinlikler yapılıyor. Aynı etkinliklerin bölgemizde de yapılması yöremizin tanıtımı açısından önemli. Önümüzdeki aylarda böyle bir koşuyu biz de düzenlemek istiyoruz. Çaycuma Belediyesinin katkılarıyla güz aylarında gerçekleştirmeyi planladığımız koşu eminim aynı güzelliklerin sergilendiği bir etkinlik olacak" dedi. - ZONGULDAK

Veteran atlet Çaycuma'yı İnebolu'da temsil etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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