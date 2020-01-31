VetBüs ile Maltepe'de sokak hayvanlarına yerinde tedavi
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VetBüs ile Maltepe'de sokak hayvanlarına yerinde tedavi

İlçedeki sokak hayvanlarına yönelik birçok önemli proje gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gezici veteriner hizmeti "Vetbüs" ile sokaktaki hayvanların bakımını gerçekleştirdi.

31.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:12
VetBüs ile Maltepe'de sokak hayvanlarına yerinde tedavi

İlçedeki sokak hayvanlarına yönelik birçok önemli proje gerçekleştiren , 'nin gezici veteriner hizmeti "Vetbüs" ile sokaktaki hayvanların bakımını gerçekleştirdi. İlçe meydanına gelen Vetbüs otobüsü ile 50'yi aşkın sokak hayvanının iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapıldı.


Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sokak hayvanları için başlattığı Vetbüs sistemine dahil olarak, sokak hayvanları için sunduğu hizmetleri bir yenisini daha ekledi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde Maltepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, VetBüs aracında, 4 personelden oluşan ekip ile birlikte sahipsiz kedi ve köpeklere, ilçe meydanında aşılama ve tedavi hizmeti sundu. Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Vetbüs sistemiyle, 2018 yılından bu yana 3 bini aşkın sahipsiz sokak hayvanına tedavi hizmeti sunulurken, Maltepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı "Sahipsiz Hayvan Kliniği"nde de 2019 yılında 14 bin 826 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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