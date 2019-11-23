Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Galatasaray: 1

23.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:57

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Kasım ayında oynadığı beş lig karşılaşmasını da kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet sayısını dokuza çıkardı.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı



Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili



VakıfBank: Milena 10, Cansu 5, Gabi 19, Zehra 17, Haak 21, Meliha 8, Gizem (L), Pınar, Gözde 1, Maja



Başantrenör: Giovanni Guidetti



Galatasaray: Güldeniz 8, Belien 9, Çağla 2, Anthi 14, Aslı 13, Rykhliuk 15, Gizem (L), Sezen 1, Cansu 1, Derya, Nilay



Başantrenör: Ataman Güneyligil



Setler: 24-26, 25-21, 25-23, 25-19



Süre: 119 dakika (31', 27', 31', 30') - İSTANBUL

Kaynak: İHA