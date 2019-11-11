Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
16.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek)
18.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)
18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
13 Kasım Çarşamba:
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)