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Vestel Venus Sultanlar Ligi derbi mücadelesine sahne olacak

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.

01.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:38
Vestel Venus Sultanlar Ligi derbi mücadelesine sahne olacak

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray HDI Sigorta ile , yarın saat 13.00'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 13 maçta 11 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyeti bulunan Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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