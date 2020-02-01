Vestel Venus Sultanlar Ligi derbi mücadelesine sahne olacak
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.
01.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:38
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.
Galatasaray HDI Sigorta ile Beşiktaş, yarın saat 13.00'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 13 maçta 11 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyeti bulunan Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
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