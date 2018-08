Vestel Venus Go N11.com'da Satışta

Vestel'in şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkardığı Vestel Venus GO, n11.com'da 899 liradan satışa açıldı.

n11.com'un açıklamasına göre, 5 inç HD IPS 2.5D özellikli ekranı, 1.3 Ghz 4 Çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Venus GO, 5 MP ön ve 8 MP arka kamera taşıyor. 8 GB depolama alanı bulunduran Venus GO, özellikle ilk defa akıllı telefon kullanacaklar için 899 TL'lik uygun fiyatıyla dikkati çekiyor.

Telefon hafızasında çok daha az yer kaplayan ve bu sayede kullanıcıya Android'in diğer versiyonlarına göre 2 katına kadar daha fazla kullanım alanı sunan Go Edition sürümünde, özelleştirilmiş Google uygulamaları olan Google Go, Files Go, Gmail, Maps Go, YouTube Go ve Asistan ön yüklü olarak geliyor. Bu uygulamalar da diğer Google uygulamalarına göre yüzde 50'ye kadar daha az yer kaplıyor.

Android 8.1 Oreo (Go edition) işletim sistemiyle açılan Venus GO, n11.com'da 899 liradan satışa açıldı.