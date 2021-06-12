Vestel ve Türk Telekom'dan Vestelcell

Vestel ile Türk Telekom Vestelcell ismi ile yeni bir faturalı mobil hizmetini hayata geçirdi.

Vestel ile Türk Telekom Vestelcell ismi ile yeni bir faturalı mobil hizmetini hayata geçirdi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, iki şirket mobil iş birliği projesiyle Vestelcell için güçlerini birleştirdi. Hayata geçirilen Vestelcell'de gerekli tüm adımlar tamamlandı.

Yerli proje ve iş birliklerinin artırılması ve kullanımlarının yaygınlaştırılarak ülke ekonomisine katma değer sağlanmasının amaçlandığı Vestelcell, Türk Telekom'un mobil iletişim hizmeti aracılığı ile kullanıma sunulacak ve mobil hat sahiplerine yeni bir deneyim kazandıracak.

Vestelcell faturalı hatlara, yaklaşık bin noktada, sadeleştirilmiş ve kullanıcıya uygun fiyatlı çözümler sunan tarifelerle ulaşılabilecek. Vestelcell tarifeleri ayrıca Vestel ürün alımlarında kullanılabilecek hediye çeki kurgularıyla da kullanıcıya fırsatlar sunacak.

-"Hedef 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vestel CEO'su Turan Erdoğan sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Vestel olarak ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın dört bir yanından 157 ülkeye ulaştırıyoruz. Bin 800 kişilik Ar-Ge kadromuz ile bireylerin hayatını kolaylaştıracak ürünleri geliştirirken, tüketicilerimize katma değerli hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. Vestelcell de bu anlayışla doğdu. Mobil iletişim kanallarında yeni uygulamalar ve katma değer yaratma amacıyla çıktığımız bu yolda, ülkemizdeki mobil iletişim kullanıcılarına ve sektörümüze yeni uygulamalar sunacağız. Türk Telekom iş birliğimizle Vestelcell ile ilk hedefimiz 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak."

"Yerli ürün ve teknoloji kullanımını artırmayı amaçlıyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Vestel ile güçlerini birleştirerek Vestelcell markasını hayata geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olmanın verdiği sorumlulukla yerli ürün ve teknolojiler geliştiriyor ve destekliyor, ülkemizin geleceği için birçok farklı projeye imza atıyoruz.

Türkiye'nin alanlarındaki lider markalarından olan iki milli değeri Türk Telekom ve Vestel'in sinerjisi ile ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknoloji kullanımını daha da artırmayı amaçlıyoruz. Herkesi 'değerli hissettirme' hedefimizle de örtüşen bu iş birliği sayesinde faturalı mobil hat tercih eden kullanıcılar için yeni bir seçenek olan Vestelcell'i kullanıcıların deneyimine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz