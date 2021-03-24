Vestel ve kahve.com'dan iş birliği
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Vestel ve kahve.com'dan iş birliği

24.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:45
Vestel ve kahve.com'dan iş birliği

Vestel ve kahve.com iş birliği ile Vestel filtre kahve makineleri ve kahve.com'un kahveleri, 4 farklı abonelik seçeneğiyle tüketicilerle buluşacak.

Vestel ve kahve.com iş birliği ile Vestel filtre kahve makineleri ve kahve.com'un kahveleri, 4 farklı abonelik seçeneğiyle tüketicilerle buluşacak.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel ve kahve.com, kahve aboneliği ile değişen tüketici beklentilerine yanıt vererek keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kahve aboneliği kapsamında müşteriler, Vestel'in sunduğu 4 farklı abonelik seçeneğinden kendilerine en uygun olanını seçerek, Vestel filtre kahve makinelerinin yanında 12 ay boyunca kahve.com'daki 20'den fazla ülkeden gelen 70'i aşkın çeşide sahip Moliendo Finest Coffee marka kahvelerle, lezzetli ve keyifli bir kahve deneyimi yaşama fırsatı bulacak.

Kampanya kapsamında sunulan "siyah", "inox", "retro" ve "taze" abonelik paketi seçenekleri ile kahve tutkunu Vestel müşterileri hem beğenilerine hem de bütçelerine en uygun alternatifi seçebilecek.

"Siyah" abonelik paketi ile müşteriler 89 TL'ye 1 yıllık kahve aboneliği yanında siyah kahve makinesine ayrıca bir ücret ödemeden sahip olabilecek.

"Inox" abonelik paketinde inox kahve makinesi ile birlikte aylık 129 TL'ye, "retro" abonelik paketinde retro kahve makinesi ile birlikte aylık 129 TL'ye ve taze abonelik paketinde taze kahve makinesi ile birlikte ayda 199 TL'ye 1 yıllık kahve aboneliği ile kahve keyfini yaşayabilecek.

Kahveseverler, 12 ay boyunca her ay 89 TL değerinde kahve.com kahve çeki ile farklı kahve seçeneklerini deneyimleme imkanına da sahip olacak.

Vestel'in kahve.com ile gerçekleştirdiği özel kampanya, seçili Vestel mağazalarında kahve sever müşterilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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