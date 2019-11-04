Vestel ve Hayriya, sağlık alanındaki teknolojilerini tanıttı

04.11.2019 11:24

Vestel ve Hayriya, HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda, sağlık alanında ürettiği teknolojileri sergiledi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Sağlık Bakanlığı'nın destek ve himayesinde, üniversiteler, özel hastaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kuruluşların iş birliği ve bölge coğrafyadaki ülkelerin katılımlarıyla 30 Ekim-1 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

2014'ten bu yana düzenlenen uluslararası katılımlı HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, bu yıl da sağlık bilişimi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirdi.

Vestel Proje Ortağım, fuara, dijital ekran çözümleri, VRF iklimlendirme ürünleri ve sağlık alanındaki markası Hayriya ile katılım sağladı. Yerli üretim ve tasarıma sahip Vestel aşı dolabı, Vestel & Hayriya markalı iSina CML Dijital EKG Sistemi ve iSina HLS Yeni Nesil Ritim Holter fuarın en dikkati çeken ürünleri oldu.

Fuar kapsamında dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, sağlık bilişimi alanında ileri uygulamalar, yapay zeka ve yeni teknolojiler katılımcılarla paylaşıldı.

Fuarda ayrıca dijital hastane odası simülasyonunda IP Hastane TV ürününü tanıtan Vestel, geliştirdiği teknolojiyle dikkati çekti. Vestel İnteraktif IP TV yazılımı, hastane IP network'üne kolaylıkla entegre edilebilme ve interaktif iletişim sağlama özelliğiyle öne çıkıyor.

IP Hastane TV ayrıca, hastane ve doktorlar hakkında bilgilendirme yapma, tedavi takibi gibi kolaylıklar sağlamanın yanı sıra ilaç saatlerini hatırlatma ve raporları görüntüleme gibi özellikler barındırıyor.

Kaynak: AA