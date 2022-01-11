Vestel ve DTS'den TV iş birliği

Vestel, Play-Fi ses teknolojili TV'ler geliştirmek için yeni nesil ses, görüntüleme ve sensör alanında öne çıkan DTS şirketi ile iş birliği anlaşması yaptı.

Şirket açıklamasına göre, Vestel, Play-Fi çok odalı ses ve surround ses teknolojilerine sahip TV'ler geliştirmek için Xperi Holding Corporation'ın yeni nesil ses, görüntüleme ve sensör teknolojisindeki şirketi DTS ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yüksek teknoloji odaklı üretimiyle dünyanın dört bir yanında TV'leriyle tüketiciye ulaşan Vestel, bu iş birliği çerçevesinde, Vestel markası da dahil olmak üzere, lisanslı ve OEM markaları için DTS Play Fi sistemli ürünler üretecek. Play Fi özellikli Vestel TV'lerin 2022'nin ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Evler için çok odalı bir ses sistemi sunan DTS Play-Fi, sesi mobil cihazlardan TV'lere, hoparlörlere, soundbarlara ve set-top boxlara kablosuz olarak göndererek, yüksek kalitede ses deneyimi yaşatıyor. Wi-Fi üzerinden çalıştığı için ek bir donanım gerektirmeden geniş ürün gamında faaliyet gösterebiliyor.

"Ürünlerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 3 TV üreticisi arasında yer alan Vestel'in bu gücünü stratejik iş birlikleriyle artırdığını belirtti.

Vestel teknolojisini dünyanın 158 ülkesine ulaştırdıklarını aktaran Erdoğan, "Rekabetin oldukça çekişmeli ve hızlı olduğu uluslararası pazarlarda var olabilmek için de stratejik iş birlikleri çok önemli. Evlerdeki deneyimi artırmaya, ürünlerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz. Televizyonlarımızı akıllı evlerin merkezi konumuna getirirken; kablolardan bağımsız, üst düzey bir deneyimin kapısını aralıyoruz. Play-Fi kusursuz surround, sesi TV'den odaya ve evin diğer bölümlerindeki hoparlörlere kablosuz olarak göndererek, yüksek kaliteli ses yayını yapmayı mümkün kılıyor. Üstelik fazla kablolar, teller ve adaptörler olmaksızın en iyi ses deneyimini yaratıyor." ifadelerini kullandı.

DTS Play-Fi Genel Müdürü Dannie Lau ise "Vestel'in etkileyici ölçeği ve CE markalarından oluşan zengin yelpazesi, Play-Fi'nin insanlara ve evlere erişimini daha da genişletiyor. Vestel iş birliğiyle, dünyanın en büyük ve en iyi tüketici elektroniği üreticileriyle birlikte çalışma misyonumuzu sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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