Vestel Günışığı çamaşır makinesine Almanya'dan altın sertifika

Vestel Günışığı çamaşır makinesi, dünyaca ünlü bağımsız kuruluş Alman InFluenc_H Enstitüsü'nde yapılan testler sonucu altın sertifikaya layık görüldü.

Vestel'den yapılan açıklamada, şirketin salgından 2 yıl önce Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da tanıttığı gün ışığı teknolojili ürünlerin, bireylerin hijyene en çok ihtiyaç duyduğu dönemde tüketiciyle buluştuğu anımsatıldı.

Açıklamada, susuz yıkama teknolojisine sahip ve günlük hayatta sık kullanılan ürünlerde yaydığı özel ışıkla evlere hijyen getiren çamaşır makinesinin, InFluenc_H tarafından test edildiği ve onaylandığı bildirildi. Makinenin Altın Hijyen Sertifikası'na layık görüldüğü kaydedildi.

Gün ışığı teknolojisine sahip ve daha hijyenik bir hayat vadeden çamaşır makinelerinin, daha az kimyasal kullanarak hijyenik ve güvenli ortamlar oluşturmak isteyenler için ideal kullanım sunduğu belirtilen açıklamada, ürünlerin az enerji ve su tüketerek doğayı da koruduğu bildirildi.