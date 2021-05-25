Vestel PSM Radyo, yeni yayın akışıyla sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vestel PSM Radyo, yeni yayın akışıyla sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak

Vestel PSM Radyo, yeni yayın akışıyla sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Yayın akışına eklediği sürpriz isimler ve yeni programlarla farklı bir deneyim sunan Vestel PSM Radyo, renkli ve keyifli programlarıyla dolu yayın akışını, dinleyicilerle buluşturacak.

Yayın akışına eklediği sürpriz isimler ve yeni programlarla farklı bir deneyim sunan Vestel PSM Radyo, renkli ve keyifli programlarıyla dolu yayın akışını, dinleyicilerle buluşturacak.

Sanatseverlere farklı bir deneyim sunan radyoda, Alper Bahçekapılı'nın kişisel favorilerini, kişisel hikayeler üzerinden aktardığı ve türlerle sınırlı kalmadığı programı "Kabin" dinleyiciyle buluşuyor.

Doğu Yücel'in "SoundTrack" ile Erel Eryürek'in her bölümünde farklı bir konuğunu ağırlayacağı "İsim, Şehir, Hayvan.." da yayınlanacak programlar arasında yer alıyor.

Nilipek'in günün son saatlerinde dinleyicileri dünyanın her yerinden şarkı yazarlarıyla buluşturacağı programı "Üstünüzü Örtmeye Geldim", Nova Norda ve Birkan Nasuhoğlu'nun birlikte sunacağı "Düşünme! Hisset" de Vestel PSM Radyo'nun yeni programları arasında bulunuyor. Ayrıca Harun Tekin de haziran ayından itibaren müzik tarihinin sürprizlerini, bir dinleyici olarak kendisini etkileyen zamansız üretimleri konu edeceği "Yerli Yersiz" adlı programıyla radyoda olacak.

Davulun caz dünyasındaki önemli rolünü ve en güzel örneklerini paylaştığı Ferit Odman'ın "Davul Odası", Kaan Sezyum'un dinleyicileri türler arasında müzikal bir yolculuğa çıkardığı programı "Türlerin Kökeni", Kutsal Motor ekibinin "Bir Türkiye Uyarlaması", Levent Dokuzer'in "Moodkiller", Merve Evirgen'in "Keşifler Çeşmesi" ile "Nordik Simit", "Radar", "Örümcek" ve "Lokal Terapi" programları da dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Prens Harry Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vestel PSM Radyo, yeni yayın akışıyla sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 12:14:23. #1.13#

title