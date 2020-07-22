Vestel Proje Ortağım, V6 serisi yeni VRF ürünlerini sektöre sunuyor Vestel Proje Ortağım V6 serisi yeni VRF ürünlerini 21 Temmuz Salı günü gerçekleştireceği online lansman aracılığıyla sektörün beğenisine sunuyor. V6 ailesinin yeni VRF üyeleri kapasite ve verimlilik beklentilerini üst düzeyde karşılamasıyla dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır split klimalar ile yer aldığı iklimlendirme sektöründe, 2015 yılında satışına başladığı VRF klima sistemlerinin de eklenmesiyle split klima, multi klima ve VRF klima sistemi ürün gruplarıyla Vestel, her ihtiyacı karşılayabilecek çözümler sunmaya devam ediyor. VRF ürün gamında yer alan V4+K ve V5X serisi dış ünitelere ilave olarak 2020 itibarıyla ürün gamına dahil ettiği V6 ve V6-I serileri ile kapasite ve verimlilik değerleriyle sektördeki öncü konumunu sürdüren Vestel, yeni VRF ürünlerini tanıtıyor. Sektörde dijital dönüşüme ve yeniliklere öncülük eden konumuyla Vestel, pandemi nedeniyle ürünlerin lansmanını online toplantıyla gerçekleştiriyor. 21 Temmuz Salı günü düzenlenecek online lansmana www.vestelprojeortagim.com.tr adresinden kayıt olunarak katılım sağlanabilecek.

Lansmanda Vestel'in yeni nesil VRF serisi V6'nın geniş kapasite aralığı, enerji yönetim sistemi, buhar enjeksiyonlu kompresör, güç koruması ve iki kademeli ara soğutma gibi son teknoloji özellikleri katılımcılara aktarılacak.

İşletme maliyetlerini düşüren çevreci çözümler

Vestel, Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımla daima kendini geliştirerek daha az enerji ve su tüketen, gıda israfını önleyen ürünler sunmaya devam ediyor. İklimlendirme alanında da enerji verimliliği yüksek cihazlarla hem müşterilerin işletme maliyetlerini düşürüyor hem de çevreci çözümler sunuyor. Bireysel A+, A++, A+++ klimaların yanı sıra VRF klima sistemlerinde de verimlilik değerlerini sürekli artırmaya yönelik hedeflerini yeni V6 serisi ile hayata geçiren, COP değeri 5,5 seviyesine çıkan ürünler ile enerji verimliliği konusunda avantaj sağlayan Vestel, yüksek kapasite değerleriyle de müşterilerine büyük avantajlar sunmayı sürdürüyor.