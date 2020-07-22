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Vestel Proje Ortağım'dan anahtar teslim Liv Marmara projesi

İstanbul Beylikdüzü'nde 60 bin metrekare alan üzerine kurulan Liv Marmara projesinde kullanılacak beyaz eşyalar için Vestel tercih edildi.

Vestel Proje Ortağım'dan anahtar teslim Liv Marmara projesi
22.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:30

Vestel Proje Ortağım, 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan Liv Marmara projesi mutfaklarına 4 gözü elektrikli ve 4 gözü gazlı cam yüzeye sahip ankastre ocak modelleri, 3 ve 4 programlı ankastre bulaşık makineleri ve 5 pişirme fonksiyonlu ankastre fırın ürünlerinin her birinden 495 adet anahtar teslim çözüm olarak sundu.

Liv Marmara'da farklı ihtiyaçlara yönelik daire seçenekleri, sosyal aktivite alanları, mini golf sahası, çok amaçlı stüdyo, çocuklar için tasarlanmış oyun alanları, sinema odası, mağaza ve kafeler bulunacak.

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