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Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri 'En İyi İşyeri' seçildi

Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri 'En İyi İşyeri' seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçildi.

Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından ' Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçildi.

Kincentric'in 20 yıldır yürüttüğü En İyi İşyerleri/ Best Employers Araştırması 2020/2021 sonuçları açıklandı. Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, çalışanlarla yapılan görüşmeler ve işyeri mükemmelliğinin ölçümlendiği araştırmalar sonucunda " Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçildi. 40 farklı sektörden 200'u aşkın şirketin değerlendirildiği 2021 listesinde şirket, Müşteri Hizmetleri ve Satış Pazarlama şirketleri ile " Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçilen 22 şirketinden ikisi olma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz yıl aynı ödülü alan Vestel Müşteri Hizmetleri, ikinci kez Türkiye'nin En İyi İşyeri ödülünü almış oldu.

Türkiye'nin geniş katılımlı iş yeri araştırmalarından biri olan Kincentric Best Employers, şirket çalışanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleniyor. Şirket çalışanları işyerlerini; bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek olmak üzere 4 farklı alanda değerlendiriyor. - İSTANBUL

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Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçildi.

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