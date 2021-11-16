Vestel Müşteri Hizmetleri'ne Özel Ödül

Vestel Müşteri Hizmetleri'ne bağlı Vestel İletişim Merkezi, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla IMI Conferences tarafından düzenlenen 2021 Turkey Call Center Awards Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Başarılı çağrı merkezi hizmetinin yanında topluma dokunan projeleriyle de dikkat çeken Vestel İletişim Merkezi, son olarak Türkiye'de çağrı merkezi sektörünün başarılı uygulamalarının değerlendirildiği 2021 Turkey Call Center Awards'dan Jüri Özel Ödülü ile döndü. IMI Conferences tarafından düzenlenen ödüllerde sivil toplum çalışmalarına odaklanmış sıra dışı ve özgün projelere Jüri Özel Ödülü veriliyor. Vestel İletişim Merkezi hayata geçirdikleri 'Sağlık Çalışanları Hattı', 'Afet Hattı', 'Elim Sende' ve 'Sesim Miras' projeleriyle bu anlamlı ödülü almaya hak kazandı.

Verilen bilgiye göre, 2021 Turkey Call Center Awards'da Jüri özel ödülünü getiren projelerden biri olan Sağlık Çalışanları Hattı projesi pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının direkt hizmet almak için söz konusu şirkete ulaştıkları iletişim kanalı olarak kuruldu. Bu kanal üzerinden ulaşan sağlık çalışanları öncelikli hizmet almanın yanında diledikleri zamanda teknisyen hizmetiyle buluştu. Afet Hattı projesi ise yangın, sel ve deprem gibi afet dönemlerinde müşterilerin öncelikli olarak hizmet alması için kuruldu ve bu dönemlerde başarılı bir şekilde hizmet verdi. Ödülün kazanılmasında önemli payı olan Sesim Miras projesi ise görme engelli bireylere sunulan sesli kütüphane projesi olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında şirket çalışanlarının okuduğu kitaplar GETEM'in (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Eğitim Merkezi) e-kütüphanesinde açılan Vestel kitaplığına kaydediliyor, ardından görme engelli bireylerin erişimine sunuluyor. Vestel Müşteri Hizmetleri'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma grubu ile birlikte yürüttüğü Elim Sende projesi ise Manisa Kadın Sığınma Evi'nin elektronik ve beyaz eşya eksiklerini karşılanmasını kapsıyor. Ayrıca kadın sığınma evinden ayrılarak kendine yeni bir hayat kurmak isteyen kadınların da yeni evleri için elektronik ve beyaz eşya ihtiyaçları temin ediliyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öncelikli sorumluluğu arasında gören Vestel, bu proje ile de bunu kanıtlıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet