Vestel Müşteri Hizmetleri'nden iki yeni uygulama Vestel Müşteri Hizmetleri, hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulama başlattı.

Vestel Müşteri Hizmetleri, hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulama başlattı. Müşterilerin teknik sorunlar için yetkili servis kaydı açtırmadan önce başvuracakları, video anlatımlı çözümlerin yer aldığı bir internet sitesi kuran Vestel, ayrıca sağlık çalışanlarına COVID-19 ile mücadele bitene kadar 7/24 ücretsiz hizmet verecek.

Yetkililer, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu haller dışında evden çıkılmamasını öneriyor. Salgının etkilerini azaltmak ve daha çok insana bulaşmasının önüne geçmek amacıyla ülke çapında verilen mücadeleye destek veren Vestel, Müşteri Hizmetleri'nde iki yeni uygulama başlattı. Yapılan açıklamaya göre müşteri hizmetleri, sosyal mesafenin çok önemli olduğu bu günlerde cozumuvar.vestel.com.tr web sitesi ile müşterilere ürünlerinde karşılaştıkları sorunları yetkili servis desteği almadan çözme imkanı sunuyor. Ayrıca müşteriler, yine portal üzerinden arıza ve montaj talebi oluşturup yetkililerle iletişime geçebiliyor. Uygulamayla yetkili servis hizmetlerinin zorunlu hallerde verilerek hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığını korumak amaçlanıyor. Öte yandan Vestel, müşterilerinin Mart-Nisan ve Nisan-Mayıs aylarında garantisi biten ürünlerinin garanti sürelerini 3 ay ücretsiz uzatıyor.

Sağlık çalışanlarına 7/24 ücretsiz hizmet

Vestel, kahraman sağlık çalışanlarının her daim yanında olduğunu ortaya koyan bir uygulama başlattı. COVID-19 ile mücadele bitene kadar doktorlar, hemşireler, eczacılar, hasta bakıcılar, hizmet görevlileri ve sağlık sektöründeki tüm çalışanlar servis hizmetlerinden 7 gün 24 saat ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sağlık çalışanları, kendilerine özel 0850 393 56 66 numaralı hattı arayarak, garanti kapsamı dışındaki ürünleri dahil teknik destek ve servis hizmeti ücretsiz olarak alabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA