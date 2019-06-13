Vestel'in yapay zekalı ürünleri Avrupa'da satışta

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebilen, geliştirebilen yapay zekalı ürünlerin satışına başladıklarını söyledi.

Haspolat, Vestel City'de düzenlenen 4. KodlaManisa Festivali'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Vestel'in teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir şirket olmak zorunda olduğunu söyledi.

Manisa'daki tesislerde yüzde 80'i Avrupa ülkelerine olmak üzere dünyanın 155 ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Haspolat, "Teknolojik gelişmelere yön veremediğimiz takdirde dünyadaki rekabetçi ve öncü gücümüzü koruyamayız. Buna paralel olarak bizler de 2015 yılından itibaren gerek Endüstri 4.0, gerekse dijital dönüşüm için altyapımızı oluşturmaya başladık." diye konuştu.

Haspolat, fabrikalarında 300'den fazla Endüstri 4.0 uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim bütün ev cihazlarımız, televizyonlarımız, mutfakta kullanılan bütün cihazlarımız birbirine bağlanabilir, birbiriyle haberleşebilir, veri transferi yapabilir halde. Kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebilen, geliştirebilen ürünlere sahibiz ve bunların da satışlarını yapmaya başladık. Örneğin Avrupa'da şu anda deterjanı bittiği zaman deterjan sipariş verebilen çamaşır makinelerimiz satışta. Bulaşık makinelerimizde, çamaşır makinelerimizde kullanıcı alışkanlıklarına göre kendi kendine öğrenen aslında yapay zekaya sahip, öğrenen ürünlerimiz üretimde ve bunları müşterilerimizin kullanımına sunmuş durumdayız."

Kaynak: AA