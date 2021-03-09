Vestel'in tasarımlarına ABD'den 17 ödül

Vestel, ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması IDA'dan (International Design Awards) toplam 17 ödül kazandı. 'Tasarımın nobeli' olarak anılan prestijli organizasyonda 17 ödül kazanan şirketin, elde ettiği başarıyla yarışma tarihine adını yazdırdığı belirtildi.

ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından IDA, bu yıl 14'üncü kez düzenlendi. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel'in elektronik ve beyaz eşya tasarımları toplamda 17 ödül kazandı. Şirketin, yarışma tarihinde bu başarıya ulaşan ilk büyük ölçekli Türk şirketi olduğu kaydedildi.

Şirket, 'Ev Elektroniği' kategorisinde 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ödül, elektrikli araç şarj cihazı Runner Duo tasarımıyla ise 'Sürdürülebilir Yaşam' kategorisinde gümüş ödül aldı. Bir diğer yenilikçi tasarım olan elektrikli araç şarj ünitesi EVC08 ise jüriden 'sektörün en güçlü ürünü' yorumunu alarak aynı kategoride altın ödüle layık görüldü. Uzaktan kumanda, çocuklar için tasarlanmış akıllı ekran ve akıllı ayna gibi inovatif ve aynı zamanda estetik tasarımlarla Vestel Elektronik toplamda 11 ödül kazanarak, global ölçekte elektronik sektöründe 3 bin marka içinde 12'nci sıranın sahibi oldu.

Vestel Beyaz Eşya ise bu yıl ilk kez katıldığı IDA Awards'dan 6 ödülle döndü. Yarışmaya dahil olan tüm ürünlerin ödüle layık görüldüğü organizasyon kapsamında şirket, 4 gümüş, 1 altın ve 1 bronz ödüle layık görüldü. Yüksek teknolojili sensörleriyle deterjan miktarını kendi belirleyen, enerji ve su tasarrufu sağlayan; aynı zamanda stil sahibi bulaşık makinesi ve Akıllıjet Çamaşır Makinesi, akıllıca tasarlanmış aksesuarlarıyla kurutma makineleri ve Sıcak Hava Kalkanı teknolojili ankastre fırın tasarımlarıyla ödülleri alan şirket, vakum ve mayalama teknolojisini bir araya getirerek, sağlıklı yaşam vadeden ve gıda israfını azaltmaya odaklanan Maya buzdolabı ile de altın ödülü kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aslan