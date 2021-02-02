Vestel, Good Design'da 11 ödül aldı

Vestel, 70 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü tasarım yarışmalarından olan, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2020 kapsamında 11 ödül aldı.

Vestel, 70 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü tasarım yarışmalarından olan, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2020 kapsamında 11 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Good Design 2020 kapsamında Vestel Elektronik 6, Vestel Beyaz Eşya ise 5 tasarımla yarıştı ve her tasarım kendi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Vestel Beyaz Eşya'nın ürettiği lisanslı marka Sharp'ın 2K20 serisi buzdolabı, ankastre fırın, çamaşır, bulaşık ve çamaşır kurutma makineleri ile Vestel Elektronik tasarımı RunnerDuo ve EVC 08 elektrikli araç şarj istasyonu, Glassy OLED, Lucid, VCross ve Cromo TV'leri tasarım ödüllerini topladı.

Vestel, toplamda 91 ödül ile organizasyon tarihinde en çok ödül alan markalar listesindeki yerini korumaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, tasarımlarıyla yarışma tarihine geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz ürünlerin ileri teknolojili ve kaliteli olmasının yanı sıra tasarımına da çok önem veriyoruz. Tüketicilerimize kullanım kolaylığı sağlayan, göze hitap eden, şık tasarımlar yapıyoruz. Vestel teknolojisi ve tasarımları, tamamı Türk tasarımcı ve mühendislerden oluşan ekibimizin ortaya koyduğu çalışmaların bir sonucu ve her geçen gün bu çalışmaların başarısı uluslararası platformlarda tescilleniyor. Tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design, bu alanda dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 11 ödülle Vestel olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu