Vestel Elektronik üretime bir hafta ara verecek Vestel Elektronik Covid-19 salgını nedeniyle 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini açıkladı.

Vestel Elektronik Covid-19 salgını nedeniyle 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini açıkladı. Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa'nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir."

Kaynak: DHA