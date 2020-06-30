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Vestel'e Plus X Award "En Yenilikçi Marka Ödülü"

Vestel, dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödüllerinden biri olan Plus X Award'da aldığı 26 ödülle "En Yenilikçi Marka" seçildi.

Vestel'e Plus X Award
30.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:55

Vestel, dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödüllerinden biri olan Plus X Award'da aldığı 26 ödülle "En Yenilikçi Marka" seçildi.

Vestel açıklamasına göre, her yıl üst düzey değerlendirme yapılarak sınırlı sayıda markaya verilen Plus X Award Ödülleri sahiplerini buldu.

Vestel, kategorisinde en yüksek ödül sayısına ulaşan ve Plus X Komitesi'nin kriterlerini karşılayan markalara verilen "En Yenilikçi Marka Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak ürünleri yenilikçi, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı anlayışla tasarladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz teknolojiyle olduğu kadar tasarımlarımızla da dünyanın dikkatini çekiyoruz. Aldığımız ödüller uluslararası çapta öncü olabilecek düzeyde tasarımlara imza attığımızı ve beklentileri fazlasıyla karşıladığımızı ortaya koyuyor. Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı başta tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 9 ürünüyle toplam 26 ödül alan, 2 TV tasarımı ise "Yılın En İyi Ürünü" seçilen Vestel, TV kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülünü kazandı ve tüm bu ödüller Vestel'e "Ev Eğlencesi" kategorisinde "En Yenilikçi Marka" ödülünü getirdi.

Dünyanın dört bir yanından büyük markaların katılım sağladığı organizasyonda yenilik, tasarım, yüksek kalite, işlevsellik gibi kriterleri değerlendirilerek ürünleriyle inovasyona sahip markalar ödüllendiriliyor.

2013, 2017 ve 2018 yıllarında da "En Yenilikçi Markalar" arasında yerini alan Vestel, bu başarıyı Türkiye'ye "Tüketici Elektroniği" kategorisinde 4'üncü kez getiren ilk marka oldu.

Vestel, Plus X Award'daki başarısını; AC tipi elektrikli araç şarj ünitesi EVC 07, hızlı şarj özellikli DC tipi araç şarj ünitesi Roadrunner DC Satellite Charger, gençler için taşınabilir televizyon tasarımı TV with ME, özelleştirilebilir TV Stand tasarımı Sun on Stone TV, mermer ve cam malzemeden TV Stand tasarımı Positive Wallpaper OLED, pille çalışan TV tasarımı Philie TV, ses sistemi entegrasyonlu TV Stand tasarımları Cromo TV ve Maestro TV ile yeni nesil sınırsız TV 55660 Borderless TV tasarımlarıyla elde etti.

Kaynak: AA

Manşet

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