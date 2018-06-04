Vestel'e 'Düşük Karbon Kahramanı' Ödülü

Vestel, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından bu yıl da 'Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldü.

Su ve enerji verimliliğinde dünya rekortmeni ürünler üreten Vestel, çevreye duyarlı yatırımlarıyla da ödül almaya sürdürdü. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vestel, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından bu yıl da 'Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldü.

Vestel'in, yaptığı yatırımlarla yaklaşık 18 bin hanenin harcadığı enerji kadar tasarruf ederek sürdürülebilirlik konusundaki başarısını ispat ettiğini söyleyen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Enerji ekonominin ve sosyal yaşamın en önemli girdilerinden biri. Nüfusun, kentleşmenin ve teknolojik gelişmelerin artışı ile enerji ihtiyacı da artış gösteriyor. Buna karşılık tüm dünya enerji tasarrufu eğilimi gösteriyor. Biz de Vestel olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Vestel City de bir yılda yaklaşık 18 bin hanenin harcadığı enerjiye denk gelecek tasarruf sağladık. Ayrıca 11 bin 771 ton karbondioksit salınımını engellemiş olduk. Bu da yaklaşık 1.5 milyon ağacın temizlediği havaya denk geliyor" dedi.

Öte yandan Vestel'de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nden ISO 14001 Yönetim Sistemi'ne entegrasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Turan Erdoğan "Ayrıca, 2017 yılı ISO 14064: 3 Sera Gazı Emisyonlarını Doğrulama ve Onaylatma ve ISO 14046 Su Ayak İzi sürecini standartlar doğrultusunda başarıyla tamamladık. Enerji ve su kaynaklarını verimli şekilde kullanmayı her zaman işimizin odağında tutuyoruz. Teknolojik gelişimin yanı sıra çevre odaklı çalışmalar da sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası" diye konuştu.

Vestel'in rekortmen ürünlerinden rekor tasarruf

Yapılan açıklamada tasarruf sağlanan ürünlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Tüm hanelerde bugünden itibaren Water Box teknolojili Vestel Bulaşık Makinesi kullanılsa, 1 yılda 4 Atatürk Barajı'nı dolduracak kadar su tasarruf edilir.

Türkiye'deki 22 milyon hanede bugünden itibaren Vestel enerji verimli Ready Cook Fırın kullanılırsa yaklaşık yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanmış oluyor.

Türkiye'deki her hane Vestel 5661 A+++ buzdolabı kullanırsa yıllık 8,14 Milyon MWh enerji tasarrufu sağlanıyor.

A+++ ürünlerden yüzde 70 daha az enerji tüketen Vestel Pyrojet Çamaşır Makinaları ile Türkiye'de enerji ve su tüketiminde toplam 2.8 milyar TL'lik tasarruf sağlanabilir. Sadece elektrik enerjisinde 1,3 milyar TL değerinde tasarruf elde edilebilir. Sadece elektrikten elde edilen bu tasarruf, 10.000 rüzgar türbininin bir yılda ürettiği elektrik enerjisi miktarına eşit.

Türkiye'de her 10 evden 1'inde klima bulunuyor ve bunların arasında 750.000 adedi yaklaşık 9000 ve 12000 Btu/h kapasitesinde. Bu klimaların iyimser bir yaklaşımla ortalama A sınıfı olduğu kabulüyle, bunların yerine Vestel A+++ Plazma Inverter klimalar kullanılsaydı yıllık 57 GWh'e yakın enerji tasarrufu yapılabilirdi. Türkiye'deki termik santraller ile yıllık ortalama 86 GWh elektrik üretiliyor. Vestel A+++ Plazma Inverter klimalar ile yılda termik santrallerin ürettiği elektriğin yüzde 67'si kadar tasarruf sağlanabilir." - İSTANBUL