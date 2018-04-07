Vestel'e 5 Ödül

Vestel, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği'nden 2017'deki pazarlama iletişimi çalışmalarıyla üç birincilik, iki ikincilik ödülü aldı. 'En Cesur Müşteri' ödülünün sahibi de Vestel oldu.

Vestel, ürün ve hizmetleri için uyguladığı pazarlama çalışmalarıyla Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği'nin 10'uncu kez düzenlediği (DPİD) DP Ödülleri'nden üç birincilik, iki ikincilik ödülü kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre En Cesur Müşteri ödülünün de sahibi olan Vestel, Viral Pazarlama Faaliyetleri, Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyası, Genç Jüri Ödülleri kategorilerinde ödülleri topladı.

Ödüllerle ilgili konuşan Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman "Hedef kitle ile marka arasında ilişki kurmanın fark yaratan yollarını bulma konusunda çok güçlü bir ekibimiz var. Sadece yurt içinde değil küresel ölçekte ilk defa uygulanan taktikler geliştirme konusunda iddialıyız. Bu iddianın, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından layık görülen ödüllerle taçlandırılmasından dolayı ekibimle ve kurumumla gurur duyuyorum" dedi.

10'uncu Doğrudan Pazarlama Ödülleri:

En Cesur Müşteri: Vestel

Viral Pazarlama Faaliyetleri: Viziizle Projesi (Birincilik)

Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyası: Anneler Günü - Eve Değil Anneme Kampanyası(Birincilik)

Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyası: Mix&Go - Küçük Ev Aletlerinden Büyük Gıybet (İkincilik)

Genç Jüri Ödülü: Anneler Günü - Eve Değil Anneme Kampanyası (Birincilik)

Genç Jüri Ödülü: Viziizle Projesi (İkincilik) - İSTANBUL