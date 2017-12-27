Vestel'den Yılbaşına Özel

Vestel, yılbaşında sevdiklerine ne hediye alacağını düşünenler için kırmızı ürünler ile yılbaşı ruhuna uygun alternatifler sunuyor. Blender setinden retro buzdolabına, çay makinesinden, saç şekillendiricisine kadar geniş ürün yelpazesinde kırmızı renk alternatifi sunan Vestel, yeni yıl alışverişlerinde tüketicilerinin hayatını kolaylaştırıyor.



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Mutfaktaki yardımcınız: Vestel Tarçın K El Blender Seti



Hanımların mutfaktaki en büyük yardımcısı Tarçın K El Blender seti, farklı başlıklarıyla birçok ihtiyaca yanıt veriyor. Nefis çorbaların, pürelerin, yemeklerin, salataların sırrı olan ürünler, mutfak işlemlerine hız kazandırıyor. Doğrama, ezme, çırpma gibi işlemleri gerçekleştirirken, mutfağınıza pratiklik getiriyor.



Tavsiye edilen satış fiyatı 169 TL.



Vestel'in Sefa T2500 Tost Makinesi ile Kahvaltılar Şenleniyor



Yeni yılın ilk sabahını lezzetli tostlar ile şenlendirmek isteyenler için Vestel Sefa Serisi T2500 tost makinesi, 6 kişilik tost kapasitesi ve çıkarılarak yıkanabilen yapışmaz plakaları sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. 3 kademeli ısı ayar düğmesine sahip tost makinesinin 180 derece açılabiliyor olması ızgara şeklinde kullanımını kolaylaştırıyor.



Tavsiye edilen satış fiyatı 219 TL.



Yeni Yılda Formunu Korumak İsteyenlere Vestel Mix&Go



Vestel'in Mix&Go Blender serisi, yeni yılda formunu korumak isteyenlere taze sebze ve meyveler ile özel karışımlar hazırlama imkanı sunuyor. Rahatça takılıp çıkarılabilen karıştırma şişeleri, paslanmaz bıçakları, meyve ve sebzelerden sağlıklı içecekler hazırlamayı mümkün kılıyor. Meyveli karışımlar, smoothie, ayran ve buzlu kahve gibi içecekleri pratik bir şekilde hazırlayabilen Vestel Mix&Go Blenderler'ın kırmızı dışında turuncu, yeşil ve siyah renk seçenekleri de mevcut.



Tavsiye edilen satış fiyatı 139 TL.







Vestel Sefa Kırmızı İnox Çay Makinesi



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Performansı ve tasarımıyla çay tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayacak olan Vestel Sefa Kırmızı İnox Çay Makinesi, 1,1 litre demlik kapasitesi ve 360 derece dönebilen kablosuz kullanımıyla öne çıkıyor. Estetik tasarımıyla mutfak tezgahında başrolü alacak olan Vestel Sefa, nar kırmızısı rengiyle yeni yılda mutfakta dikkatleri üzerine çekecek.



Tavsiye edilen satış fiyatı 299 TL.



Desibel Hoparlörler ile Parti Hiç Bitmesin



Müziğin tadını her yerde ve aynı kalitede çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Desibel, H400 bluetooth hoparlörler farklı tasarımları ile hem işitsel hem de görsel zevklere hitap ediyor. 3 W (RMS) x2 ses çıkış gücü ile net sesler sunan Desibel hoparlörler, 8 saate kadar süren kablosuz müzik dinleme özelliği ile eğlenceli ortamların keyfine keyif katıyor. USB ile şarj edilme imkanına da sahip Desibel H400 Bluetooth Hoparlör siyah ve kırmızı renk seçenekleri ile 199 TL'ye Vestel satış noktalarında.



Tavsiye edilen satış fiyatı 199 TL.



Vestel Tarçın K Mikser



Ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığıyla dikkatleri üzerine çeken Vestel Tarçın K Mikser, 5 ayrı hız kademesine sahip. Malzemeleri homojen bir şekilde kolayca karıştıran Vestel Tarçın K, mutfakta yaratılan lezzete lezzet katacak.



Tavsiye edilen satış fiyatı 129 TL.







Mutfaklar Vestel Retro NFK510 Kırmızı Buzdolabı ile Renkleniyor



Vestel'in mutfakları renklendirmek üzere sunduğu A+ enerji sınıfı Retro buzdolapları, çok yönlü soğutma sistemi, koku filtresi ve geniş hacmi ile teknolojiyi farklı tasarımla buluşturuyor. Geniş dondurucu haznesine sahip NFK510, Akıllı Defrost sistemi ile buzlanma veya karlanma sorunu son buluyor.



Tavsiye edilen satış fiyatı 2.779 TL.



Geceye Vestel Açelya Saç Şekillendiricileri ile Hazırlanın



Vestel'in Açelya saç şekillendiricileri, sahip oldukları seramik kaplı maşaları ile yıpranmadan şekillenen sağlıklı saçlar yaratıyor. Açelya M ve S olmak üzere iki modelde sunulan saç şekillendiricileri, LCD ekran üzerinden 210°C'ye kadar ulaşan ayarlanabilir ısı ayarına sahip. 360° dönebilen başlıkları kolay kullanım sunarken, aşırı ısınmaya karşı sunulan özel emniyet sistemi güvenliği en üst düzeye taşıyor.



Açelya S'in tavsiye edilen satış fiyatı 79 TL, Açelya M'in ise 89 TL.



Vestel 9812 TKE Çamaşır Makinesi ile Evinizi Renklendirin



Vestel'in, A+++ enerji sınıfına göre % 30 daha fazla tasarruf sağlayan 9 kg kapasiteli Hızlı 9812 TKE çamaşır makinesi enerji tasarrufunun yanında, evinizi de renklendiriyor. Hayatı kolaylaştıran ve zaman kazandıran 12 dakikalık hızlı programı ile az kirli çamaşırları veya acil durumlar için kullanım kolaylığı sunuyor. . Vestel'in kırmızı çamaşır makinesi sessiz Inverter Motoru ile yıkama ve sıkma sırasındaki ses seviyesini fark edilir ölçüde azaltırken, 10 yıl motor garantisi sunuyor.



Tavsiye edilen satış fiyatı 1.949 TL.



