Vestel'den Ramazan Bayramı'na özel reklam filmi
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Vestel'den Ramazan Bayramı'na özel reklam filmi

Vestel, Ramazan Bayramı'na özel bir reklam filmi yayınladı.

Vestel'den Ramazan Bayramı'na özel reklam filmi
23.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:53

Vestel, Ramazan Bayramı'na özel bir reklam filmi yayınladı. Herkesin hafızalarında yeri olan Lüküs Hayat şarkısına bayram sevincini vurgulayan sözlerin yazıldığı reklam filmi, foto çekimi tekniğiyle de dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkileyen kovid-19 salgını nedeniyle evlerde kalınmaya devam ediliyor. Salgın süreci boyunca evde kalmanın önemine dikkat çeken reklam filmleri ve iletişim çalışmalarıyla dikkat çeken Vestel, Ramazan Bayramı'na özel reklam filmi yayınladı. Reklam filmi bir bayram gününün genel özelliklerini anlatırken, güzel günlerin yakın olduğunu hatırlatıyor.

Yapılan bilgilendirmede; Fotoğrafçı Serkan Şedele ve Emre Güven'in çektiği filmde, Serkan Şedele'nin kendi evinde ailece hem yönetip hem oynadıkları ve foto çekim tekniğinin kullanıldığı reklam filmi tamamen gerçek görüntülerden oluşuyor.

Filmde bayram sabahına uyanan Serkan Şedele ve ailesi gün boyu evin dört bir yanında Vestel'in ürünleriyle keyifli vakit geçiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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