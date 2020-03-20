Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası Vestel, koronavirüs nedeniyle evde kalanlar için küçük ev aletlerinde kampanya başlattı.

Vestel, koronavirüs nedeniyle evde kalanlar için küçük ev aletlerinde kampanya başlattı.

Vestel'in açıklamasına göre, evden çalışma, sosyal izolasyon, okulların tatil olması gibi nedenlerle vatandaşlar evden daha fazla vakit geçirecek. Şirket, bu kapsamda kampanya başlattığı bazı küçük ev aletlerinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı sağlıklı tarifler hazırlama imkanı sunuyor.

Hem sıcak hem soğuk tariflerde kullanılabilen, 7 farklı akıllı program ve pişirme fonksiyonuyla Vestel Ziyafet Pişirici Blender, 1399 TL yerine 1199 TL fiyatıyla Vestel.com.tr'de alıcılarını bekliyor. Blender alana Ziyafet Tarifleri Kitabı hediye ediliyor. 10 kademeli hız ayarı ve 5 litrelik paslanmaz çelik karıştırma haznesiyle ön plana çıkan Tarçın Stand Mikser 1299 TL'den 1199 TL'ye düşmüş durumda.

Vestel Enerjik Vita katı meyve sıkacağı Vestel.com.tr üzerinden 999 TL'ye satın alınabilir. Vestel Küçük Ev Aletleri'nin aranan üyelerinden olan ve her moda uygun, sağlıklı öğünler hazırlamayı mümkün kılan Mix&Go 239 TL'lik fiyatıyla tercih sebebi oluyor. 12 fincan kapasiteli Vestel Taze Kahve Makinesi 999 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Kaynak: AA