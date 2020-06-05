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Vestel'den çevre dostu ürünler

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Ürünlerimizde kullandığımız çevreci teknolojilerle gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Vestel'den çevre dostu ürünler
05.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:03

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Ürünlerimizde kullandığımız çevreci teknolojilerle gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ürettiğimiz yüksek enerji ve su verimliliğine sahip ürünlerin yanı sıra, üretim esnasında da enerji ve su tasarrufuna büyük önem veriyoruz" dedi.

Son yıllarda artan bilinçlenme, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkileri ve yaşanan doğal afet, salgın gibi olaylar; tüketicilerin çevreci ürünlere yönelmesini sağladı. Bireyler, satın aldıkları ürünlerin sadece tasarruf sağlamasını değil, aynı zamanda çevreci yaklaşımla ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilmesini gözetiyor. Her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü de bu bilinçlenmenin artmasına katkı sağlıyor. Vestel CEO'su Turan Erdoğan bu alanda yaptıkları çalışmalara değindi.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket ederek, ürettikleri rekortmen elektrik ve su tasarruflu, deterjansız yıkama yapan, vakum aparatıyla gıdaların ömrünü uzatan beyaz eşyalarının tüketicilerden büyük ilgi gördüğünü belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Dünya çapındaki 8 Ar-Ge merkezimizde bin 600 mühendisimiz tüketicilerimizin taleplerine göre ürün geliştirirken, dünya kaynaklarına nasıl dost ürünler üretebileceğimize de odaklanıyor. İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize gösterdi ki; dünyaya karşı sorumlu davranmaz, dengelerini bozarsak can kaybı gibi acı sonuçlarla zararını tüm insanlık olarak çekiyoruz. Bu doğrultuda şirket olarak doğal kaynakları israf etmeyecek ürünler geliştirme stratejimizin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.Ürünlerimizde kullandığımız çevreci teknolojilerle gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ürettiğimiz yüksek enerji ve su verimliliğine sahip ürünlerin yanı sıra, üretim esnasında da enerji ve su tasarrufuna büyük önem veriyoruz. Son 5 yılda beyaz eşyada üretim adetlerini yüzde 55 oranında artırmamıza karşın, birim ürün başına düşen su tüketimini yüzde 36 oranında azaltmayı başardık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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