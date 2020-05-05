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Vestel'den Anneler Günü kampanyası

Vestel'den Anneler Günü kampanyası
05.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:52

Vestel, Anneler Günü kampanyası çerçevesinde, 2-12 Mayıs tarihleri arasında küçük ev aletleri, elektrikli süpürge ve seçili ankastre pişirici setlerde tavsiye edilen perakende fiyatlarında yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

Vestel, Anneler Günü kampanyası çerçevesinde, 2-12 Mayıs tarihleri arasında küçük ev aletleri, elektrikli süpürge ve seçili ankastre pişirici setlerde tavsiye edilen perakende fiyatlarında yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

Vestel'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Anneler Günü kampanyası ile annelere özel hayatı kolaylaştıran fırsatlar sunuyor.

Annelerine sürpriz yapmak ve onların hayatını kolaylaştırmak isteyip hediye arayışına girenler için Anneler Günü kampanyasını hayata geçiren Vestel, bu çerçevede, evdeki hayatı kolaylaştıracak Vestel Küçük Ev Aletleri, elektrikli süpürgeler ve seçili ankastre setleri 2-12 Mayıs tarihleri arasında yüzde 15 indirim fırsatı ile satışa sundu.

Verilen bilgiye göre, vestel.com.tr'den verilen siparişler 24 saatte annelerin kapısında oluyor.

Şirket ayrıca, Anneler Günü'ne özel reklam filmi de yayınladı. Filmde, Koronavirüs salgını nedeniyle uzak kalınan annelere olan özlem anlatılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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