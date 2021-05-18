Vestel'den 19 Mayıs'a özel video
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Vestel'den 19 Mayıs'a özel video

Vestel'den 19 Mayıs'a özel video
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vestel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı reklam filmiyle, desteklediği sporcuları ve takımları ön plana çıkararak, sporda başarının azim, istek ve vazgeçmemekle ilgisi olduğunu vurguluyor.

Vestel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı reklam filmiyle, desteklediği sporcuları ve takımları ön plana çıkararak, sporda başarının azim, istek ve vazgeçmemekle ilgisi olduğunu vurguluyor.

Sporda başarı, her zaman çok çalışmaktan ve daha iyi olmayı hedeflemekten geçiyor. Ama bunun yanında sporculara verilen destek de çok önemli. Vestel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Ana Sponsoru, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Ana Sponsoru, Kastamonu Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı Ana Sponsoru ve Trabzonspor Forma Göğüs Sponsoru olarak amatör ve profesyonel sporculara desteğini sürdürüyor. Hazırlanan filmde bu başarılı sporcuların ve takımların performanslarından etkileyici karelere "Biz Atatürk Gençleriyiz" marşı eşliğinde yer veriliyor. Vestel, sonuçtan bağımsız olarak, her zaman "Neden Olmasın" diyerek başarıya ulaşmak isteyen sporcuların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğinin altını çiziyor.

Söz ve müziği Muammer Sun'a ait olan, Median Müzik'in seslendirdiği 'Biz Atatürk Gençleriyiz' marşının kullanıldığı filmde Concept reklam ajansının imzası bulunuyor. Marka bu filmle tüm Türk gençlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL

Vestel'den 19 Mayıs'a özel video

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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