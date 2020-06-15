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Vestel'den 10 zihinsel engelliye istihdam

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Korumalı İş yeri Projesi kapsamında Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalandı.

Vestel'den 10 zihinsel engelliye istihdam
15.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:09

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Korumalı İş yeri Projesi kapsamında Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalandı. İmzalanan protokolle Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) bünyesinde kurulan ZEKİ Yaşam Merkezinde korumalı iş yeri statüsü bulunan ve kendi bünyesinde 10 zihinsel engelli bireyi istihdam ederek korumalı iş yeri statüsüne sahip oldu. Proje kapsamında İŞKUR tarafından 353 bin 160 TL engelli ücret desteği sağlanacak.

İŞKUR İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen proje imza törenine Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan, Vestel Elektronik Üretim Genel Müdür Yardımcısı Selim Göksu, Vestel Elektronik İnsan Kaynakları Müdürü Gülseli Erdoğan, İnsan Kaynaklarından Nigar Duman katıldı.

İmzalanan protokolle Vestel Elektronik firmasının 6. korumalı iş yeri statüsüne sahip olduğunu söyleyen Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, "Korumalı iş yerleri hakkında yönetmelik gereği normal iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yerlerine verilen korumalı iş yeri statüsü ile bu iş yerlerinde çalıştırılan bireylere İŞKUR tarafından bir yıl boyunca brüt asgari ücret düzeyinde destek sağlanıyor. Vestel Elektronik firmasına engelli istihdamına katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Vestel Elektronik Üretim Genel Müdür Yardımcısı Selim Göksu ise, böyle güzel bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, İŞKUR'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra protokol Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, Vestel Elektronik Üretim Genel Müdür Yardımcısı Selim Göksu, İnsan Vestel Elektronik İnsan Kaynakları Müdürü Gülseli Erdoğan tarafından imzalandı.

Korumalı İş yeri Projesi kapsamında ZEKİ Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bosch Termo Teknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş, Teleset Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Standart Profil Ege Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Klimasan Klima Sanayi ve Tic. A.Ş.'ne aynı kapsamda destek sağlanırken, belirtilen firmalar faaliyetlerine aktif bir şekilde devam ediyor. Belirtilen firmalara toplamda 1 milyon 181 bin 768 TL engelli ücret desteği sağlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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