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Vestel, çevre dostu ürünlerle doğaya katkısını sürdürüyor

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Ürettiğimiz yüksek enerji ve su verimliliğine sahip ürünlerin yanı sıra, üretim esnasında da enerji ve su tasarrufuna büyük önem veriyoruz.

Vestel, çevre dostu ürünlerle doğaya katkısını sürdürüyor
05.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:47

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Ürettiğimiz yüksek enerji ve su verimliliğine sahip ürünlerin yanı sıra, üretim esnasında da enerji ve su tasarrufuna büyük önem veriyoruz. Son 5 yılda beyaz eşyada üretim adetlerini yüzde 55 artırmamıza karşın, birim ürün başına düşen su tüketimini yüzde 36 oranında azaltmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Vestel'den yapılan yazılı açıklamayla, şirketin çevre dostu ürünleri ve bu alanda yapılan çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket ederek, ürettikleri rekortmen elektrik ve su tasarruflu, deterjansız yıkama yapan, vakum aparatıyla gıdaların ömrünü uzatan beyaz eşyaların, tüketicilerden büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Erdoğan, 8 Ar-Ge merkezlerinde çalışan 1600 mühendisin, tüketicilerin taleplerine göre ürün geliştirdiğini, dünya kaynaklarına nasıl dost ürünler üretebileceklerine odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize gösterdi ki, dünyaya karşı sorumlu davranmaz, dengelerini bozarsak can kaybı gibi acı sonuçlarla zararını tüm insanlık olarak çekiyoruz. Bu doğrultuda şirket olarak doğal kaynakları israf etmeyecek ürünler geliştirme stratejimizin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.

Ürünlerimizde kullandığımız çevreci teknolojilerle gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ürettiğimiz yüksek enerji ve su verimliliğine sahip ürünlerin yanı sıra, üretim esnasında da enerji ve su tasarrufuna büyük önem veriyoruz. Son 5 yılda beyaz eşyada üretim adetlerini yüzde 55 oranında artırmamıza karşın, birim ürün başına düşen su tüketimini yüzde 36 oranında azaltmayı başardık."

"Meyve ve sebze yıkanırken yılda ortalama 12 ton su harcanıyor"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Vestel, evlerde su tasarrufunu artırmak için yeni bulaşık makinelerine sebze ve meyve yıkama özelliğini kazandırdı.

Bir evde meyve ve sebze yıkanırken yılda ortalama 12 ton su harcanırken, özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, meyvelerin ve sebzelerin yıkanmasını daha hijyenik, pratik ve ekonomik hale getiriyor.

Şirket, çevreye daha az deterjan karışmasını sağlayan çamaşır makinesi ile verdiği katkının yanı sıra, "Kat Kat Pişirme" teknolojili fırın, yenilikçi, doğa dostu çevreci bir kurutma makinesi, yüzde 35 daha az enerji tüketen buzdolabı gibi ürünlerle de çevreye sunduğu katkıyı artırıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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