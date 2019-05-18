Vestel, Büyük Mücadeleyi 100'üncü Yıl Filmiyle Andı

Türkiye'nin kurtuluşunu başlatan o yolculuk film oldu. Vestel, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılının kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir reklam filmi hazırladı. Atatürk'ün Samsun'dan başlayan milli mücadele yolculuğunun anlatıldığı filmin yönetmen koltuğuna, Sundance Film Festivali'nden ödül alan Tolga Karaçelik oturdu.

Vestel, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılının kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir reklam filmi hazırladı. Etkileyici sahnelerin yer aldığı film, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Ülkenin işgalden kurtulması için 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basar. Milli mücadeleyi başlatan bu yolculukta, gerekli teftiş ve incelemeler için Havza'ya gidilmesi gerekir. Bu yolculuk, ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle hiç de kolay olmasa da hiçbir şey Atatürk ve kurmaylarını Havza yolundan geri döndüremez. Gençlik Marşı da ilk kez o gün Atatürk'ün ağzından duyulur.

2 farklı set, 20 günlük hazırlık ve 100 kişilik ekip

Milli mücadelenin fitilini ateşleyen bu gerçek hikayenin işlendiği film, Concept reklam ajansı imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Sundance Film Festivali'nden 'Büyük Jüri Ödülü' ile dönen Tolga Karaçelik'in oturduğu film için 20 günlük hazırlık sürecinin ardından 2 farklı set kurulurken, 100 kişilik bir ekip emek harcadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA