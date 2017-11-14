Vestel, Bir Kez Daha Şampiyon Oldu

Vestel Çağrı Merkezi, çağrı merkezi sektöründeki en iyi projelerin seçildiği Contact Center World Awards'un 27 Ekim'de İngiltere'de yapılan dünya finallerinden şampiyonlukla döndü. Teknoloji İnovasyonu kategorisinde "Buena Vista" projesi ile dünya şampiyonluğu alan Vestel Çağrı Merkezi, En İyi Self-Service Uygulaması kategorisinde "Akıllı Diagnostic" projesi ile de dünya ikincisi oldu. Başvurduğu kategorilerde dünya devi rakiplerini geride bırakan Vestel Çağrı Merkezi, yarışmanın 26 Mayıs'da Londra'da gerçekleşen EMEA finallerinde altın madalya alarak dünya finaline katılmaya hak kazanmıştı.



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Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede, Vestel Müşteri Hizmetleri'nin kazandığı ödüllerin gurur verici olduğunu belirterek, "Dünya çapında pek çok şirketin yer aldığı bu organizasyonun EMEA finallerinde iki altın madalyaya layık görülmüştük. Bu projeler dünya finallerine kalarak, kendi kategorilerinde hem dünya şampiyonluğu hem de dünya ikinciliği elde etti. Vestel olarak üretim kalitemizin yanı sıra fark yaratan müşteri deneyimine çok önem veriyoruz. Müşterilerimizle çözüm odaklı ve samimi bir ilişki kurmanın oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz için geliştirdiğimiz bu projelerin dünya çapında büyük ödüllere layık görülmesi bizim için gurur verici. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum," diye konuştu.



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Teknoloji İnovasyonu kategorisinde dünya şampiyonu olan "Buena Vista" projesi, çağrı merkezinde kullanılan sistem ve süreç tasarlama projesi olarak biliniyor. Bu projeyle sistem ve süreçler uçtan uca yenilenirken, sistem eğitimi gerektirmeden karar mekanizmaları ve müşteri temsilcilerini yönlendiren algoritmalar ile akıllı bir sistem ve süreç tasarlama deneyimi sunuyor. En İyi Self-Service Uygulaması kategorisinde dünya ikinciliği kazanan "Akıllı Diagnostic" projesi ise Vestel Puzzle Buzdolaplarında hatayı uzaktan takip ederek, teknik olmayan problemleri uzaktan çözebiliyor. Bunun yanında yetkili servis müdahalesi gereken arızalarda da hangi parçanın arızalı olduğunu ve yedek parça kodunu bildirerek hizmet süresini minimuma indiriyor.



