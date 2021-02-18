Vestel Beyaz Eşya, 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatacak
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Vestel Beyaz Eşya, 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatacak

18.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:34
Vestel Beyaz Eşya, 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatacak

Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda gelecek dönemde iş hacminde beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar verdi.

Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda gelecek dönemde iş hacminde beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar verdi.

Vestel Beyaz Eşya'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"31.12.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önümüzdeki dönemde iş hacminde beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar vermiştir. Vestel Beyaz Eşya'nın üretim tesislerinin bulunduğu Manisa'daki Vestel City'de gerçekleştirilecek, ana ürün gruplarını kapsayacak ve üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla Şirketin üretim kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar yüzde 52 oranında artırılması planlanmaktadır. Yatırım programının toplam tutarı 160 milyon avro olup, özkaynak ve orta/uzun vadeli proje finansmanı kredileri ile finanse edilecektir. İlgili yatırım için vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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