Vestel A.C.E Diamond Ödülü'nün sahibi oldu
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Vestel A.C.E Diamond Ödülü'nün sahibi oldu

Vestel A.C.E Diamond Ödülü'nün sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

A.C.E. Awards 2020 (Achievement in Customer Exellence) ödülleri sahiplerini buldu.

A.C.E. Awards 2020 (Achievement in Customer Exellence) ödülleri sahiplerini buldu. Vestel, hem beyaz eşya hem de televizyon kategorilerinde, birincilik ödülü olan A.C.E Diamond Ödülü'nü almaya hak kazandı. Şirket, sürdürülebilir bir başarıya imza atarak 8. kez üst üste 'Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka' seçildiği belirtildi.

Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards 2020 kapsamında 30'u aşkın sektörde faaliyet gösteren markalar değerlendirmeye alındı. "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri" kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri, hem beyaz eşya hem de televizyon kategorilerinde A.C.E. Diamond Ödülleri'nin sahibi oldu. 8 yıldır müşteri deneyimini en iyi yöneten marka unvanını elinde bulundurduğu belirtilen şirketin Müşteri Hizmetleri, özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ve tüketicinin hayatını kolaylaştıran hizmetleriyle ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Şirketin her koşulda tüketicisinin yanında olan bir marka olarak müşteri deneyimini daima yükseltme hedefinde olduklarını belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Yalnızca ürettiğimiz teknolojiyle değil, hizmet anlayışımızla da tüketicimize benzersiz bir deneyim vadediyoruz. Her beklenti ve talebe, olası her isteğe 'Vestel'le olur, neden olmasın?' diyerek yaklaşıyor, yenilikçi uygulama ve hizmetlere öncülük ediyoruz. 2020 yılı memnuniyet puanımız pandemi döneminde sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne özel uygulamalara ek olarak toplum sağlığını gözeten çözümler, hızlı ve sonuç odaklı hizmet anlayışı ve şeffaf iletişim süreçlerimizin de etkisiyle yine artış gösterdi. Özverili çalışmalarıyla bu başarıyı elde eden şirketin Müşteri Hizmetleri ekiplerini tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vestel A.C.E Diamond Ödülü'nün sahibi oldu - Haberler Ekonomi
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