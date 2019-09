Vespa Moto Guzzi ve Piaggio teste çıkıyor!

19.09.2019 23:54

Vespa, Piaggio ve Moto Guzzi, motosiklet tutkunlarıyla test sürüşü etkinliğinde bir araya geliyor.







21 Eylül Cumartesi günü Piaggio Group'un Koşuyolu/ Kadıköy'de bulunan merkezinde gerçekleşecek organizasyonda; başta test sürüşleri olmak üzere güvenli sürüş eğitimleri, DJ müzik yayınları, sürpriz etkinlikler ve yarışmalarla, katılımcılar keyifli anlar yaşayacaklar. Etkinlik alanında ayrıca Türkiye'de yeni satışa sunulan Vespa'nın Elettrica modeli de yakından incelenebilecek.



Organizasyonda Vespa'nın GTS 300 ve GTS 150, genç ve dinamik Primavera 150 CC ve Primavera 50 modelleri, Moto Guzzi V 85, B sınıfı ehliyetle kullanılabilen Piaggio NRG 50 ile Piaggio MP3 300 motor tutkunları tarafından test edilebilecek.



Türkiye'de bu yıl satışa sunulmaya başlanan elektrikli Vespa Elettrica, etkinlikte motosiklet tutkunlarıyla buluşacak. Kendine has gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla 4 saat gibi kısa sürede şarj olabilen elektrikli Vespa, anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üretiyor.



