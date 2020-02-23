Vespa Elettrica Motobike İstanbul'da!

23.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:41

Motosiklet ve bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliği olan Motobike İstanbul, kapılarını ziyaretçilere açtı.







Motosiklet dünyasının moda markası Vespa, fuarda altı yeni renk seçeneğiyle birbirinden özel motosikletlerini sergilerken, markanın zamansız tasarımını teknolojiyle birleştirdiği elektrikli modeli Vespa Elettrica daha ilk günden fuarın ilgi odağı oldu.



Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri aratmıyor. Sadece 4 saatte tamamen şarj olabilen Vespa Elettrica, tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor. Vespa Elettrica, fuara özel avantajlı kredi seçenekleriyle 51 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



"Elektrikli motosikletler iyi bir ulaşım tercihi oluyor"



Vespa Elettrica'nın tamamen elektrikli motoruyla çevreci olduğu kadar, sürücülerine sessiz ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunduğunu belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO'su Kağan Dağtekin, "Son zamanlarda elektrikli otomobiller gibi elektrikli motosikletlere olan talep de hızla artıyor. Bu noktada, elektrikli motosikletler gerek sunduğu yeterli menzil gerekse hızlı şarj olabilme özellikleriyle iyi bir ulaşım tercihi olmaya başladı. Vespa markasının en yenilikçi ve teknolojik modellerinden Vespa Elettrica ise 70 yılı aşkın köklü mirasına ait çizgileri korurken yenilikçi tasarımı ve renk özellikleriyle dikkatleri çekiyor. Ayrıca, gürültü kirliliğine karşı koyarak şehirleri daha sakin ve yaşanabilir hale getirmeye yardımcı oluyor" dedi.



