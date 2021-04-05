Vesayet ne demek? Vesayet anlamı nedir?
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Vesayet ne demek? Vesayet anlamı nedir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Vesayet ne demek? Vesayet anlamı nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Vesayet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Vesayet ne demek? Vesayet anlamı ne? İşte, Vesayet kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Vesayet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Vesayet anlamı ne? Vesayet ne demek?

VESAYET NE DEMEK?

Vesayet: isim, eskimiş, (vesa:yet), Arapça ve?ayet

Vasilik:

"Vesayet ve himaye altına giren bir devlet istiklalini yitirir." - Haldun Taner

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:00:13. #1.16#
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