Vesayet ne demek? Vesayet anlamı nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Vesayet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Vesayet ne demek? Vesayet anlamı ne? İşte, Vesayet kelimesin anlamı!