Vesayet ne demek? Vesayet anlamı nedir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Vesayet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Vesayet ne demek? Vesayet anlamı ne? İşte, Vesayet kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Vesayet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Vesayet anlamı ne? Vesayet ne demek?
VESAYET NE DEMEK?
Vesayet: isim, eskimiş, (vesa:yet), Arapça ve?ayet
Vasilik:
"Vesayet ve himaye altına giren bir devlet istiklalini yitirir." - Haldun Taner