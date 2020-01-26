26.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:47

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2)

TABURCU EDİLDİ

Konya'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesiyle özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan ancak yapılan araştırma sonucu vertigo teşhisi koyulan Çinli Lıxıaolı Iaolı (46), hastaneden taburcu edildi. Çinli kadının, Kapadokya gezisinin ardından Çin'e döneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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