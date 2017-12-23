Vertigo İle Başa Çıkmak Mümkün!

Söz konusu bazı hastalıklar olduğunda yaşam kalitesi üzerinde negatif etkiler bırakabiliyor. En basit aktivitelerin bile önüne geçen bu problemlerin başında vertigo geliyor.

VERTİGO NEDİR?



Vertigo; Latince "dönmek" fiilinden gelir ve denge sisteminde yaşanan sorun nedeniyle meydana gelen baş dönmesi olarak adlandırılır. Vertigo, etraftaki cisimlerin hareket ettiği ve dünyanın döndüğü hissinin oluşmasına sebep olan bir rahatsızlıktır. Vertigoyu hastalar her şeyin kendi çevresinde ya da kendisinin etrafındakilerin çevresinde dönmesi olarak ifade ederler. Eğer dönme değil de sadece sersemlik varsa bunu vertigo olarak değil dizziness yani sersemlik olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.Vertigo, kişinin günlük aktivitesini kabusa çevirebilir, hastayı yatağa düşürüp gözlerini dahi açamamasına neden olan ağrılar yaşamasına neden olabilir. Ya da zaman zaman bir kayma hissine ve bir göz kararmasına neden olabilir. Kişi sarhoşluk hissi duyabilir ve bayılacakmış hissine kapılabilir. Bu duygular kişide çaresizliğe, uzun vadede korku ve depresyona neden olmaktadır. Bu durumda doktora başvurulması önemlidir.

EN BİLİNEN BELİRTİSİ BAŞ DÖNMESİ

VERTİGOYA NEDEN OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Türkiye 'de yaklaşık 25 milyon kişinin muzdarip olduğu vertigo, gösterdiği birçok belirtiyle günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. En bilinen belirtisi baş dönmesi olan vertigonun diğer şikayetleri ise şu şekilde;- Şiddetli ataklar,- Denge sağlamada zorluk çekme,- Baş dönmesi sırasında görülen mide bulantısı ve kusma,- Şiddetli kulak çınlaması,- Kulakta oluşan dolgunluk hissi,- İşitme kaybı,- Görme bozukluğu,- Kuvvet kaybı ve halsizlikVertigo oluşma kaynağına göre "periferal ve santral" olarak ikiye ayrılır. - Periferal vertigo Periferal vertigonun nedeni iç kulak ya da vestibüler organlarda meydana gelen bozukluklar olarak gösterilebilir. İç kulak nedenli vertigonun sebepleri; Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo,- Meniere hastalığı,- Vestibuler Nörit,- Kulakta perilenf fistülü dür.



VESTİBÜLER SİNİRDEN KAYNAKLANAN NEDENLER;

VERTİGONUN TEDAVİSİ VAR MI?