Vertigo Alarmı !

24.10.2019 12:01

Sonbahar aylarında polikliniklere çok sayıda Vertigo hastasının başvurduğunu belirten Dr. Batıkhan, çoğunlukla rahatsızlığın birkaç dakika süren 'Denge Taşı Manevrası' ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Vertigonun organik ve fizyolojik birçok sebebi olabildiğini anlatan Dr. Batıkhan, "Vertigo, daha çok hastalık gibi görülse de aslında bir baş dönmesi, bir semptomdur. Bu rahatsızlığın mutlaka sebeplerini irdelemek lazım. Organik ve fizyolojik bir sürü nedeni olabiliyor. Organik sebepler arasında iç kulak ve orta kulak hastalıkları, iç kulak tansiyonu, denge sinirleri iltihabı, denge taşı ve denge kristalleri bulunurken, fizyolojik sebepler ise hastanın yorgunluğu, uyku düzenindeki sorunlara ve strese bağlıdır" dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Denge kristallerinin yerinden oynamasının Vertigonun önemli sebeplerinden olduğunu ifade eden Dr. Batıkhan, mevsim geçişlerinde görülen viral enfeksiyonların denge kristallerini yerinden oynattığını ifade etti.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Vertigonun her yaşta görülebileceğini hatırlatan Dr. Batıkhan, "Vertigo 20'li ve 30'lu yaşlarda da görülebilir. Hasta tipik bulgu olarak, özellikle baş hareketleri yaptığında bir baş dönmesi hisseder. Yanı sıra hafif bir bulantı hissi olabilir. Kusma pek beklenmez. Sersemlik hissi, kafada bir yoğunluk var gibi bir his görülebilir. Hastalar genellikle, 'Hocam bir anda oldu, yataktan ani mi döndüm?', 'Başımı bir tarafa çevirince ve yukarı bakınca bir baş dönmesi oluyor' gibi tanımalar kullanırlar. Bazen soğuk soğuk terlemeler de belirebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler